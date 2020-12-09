Депутат рассказал о направлениях развития деоккупированных земель Азербайджана

В целом за последние 10 лет Азербайджан накопил важный опыт по развитию ненефтяного сектора

На освобожденных от оккупации территориях имеется большой потенциал для развития как сельского хозяйства, промышленности, так и туризма.

Об этом сообщил Report председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Таир Миркишили.

По его словам, только в этом регионе объем пригодных для возделывания земель превышает 200 тысяч гектаров: “В период до оккупации на Карабахский регион приходилось около 20 процентов сельскохозяйственного производства Азербайджана. 13 процентов нашей мясной и молочной продукции поступало с этих территорий”.

Депутат отмечает, что в то же время следует учитывать высокий промышленный потенциал в этом регионе. Он отметил, что там имеются месторождения драгоценных и цветных металлов – золота, меди и т.д.: "У Азербайджана имеется опыт разработки этих месторождений. Компания Azergold реализовала различные проекты в этой сфере. Я думаю, что возможна организация промышленного цикла – от добычи до производства готовых продуктов, что будет иметь важное значение для развития промышленности в регионе".

Т. Миркишили говорит, что Азербайджан имеет большой опыт и по созданию агропарков: "В целом за последние 10 лет Азербайджан накопил важный опыт по развитию ненефтяного сектора. Это и промышленные парки, и агропарки, и внедрение инноваций в сельском хозяйстве и промышленности.

Он отметил, что до сих пор в этом регионе не проводилась приватизация: "Потому что в момент проведения приватизации регион находился под оккупацией. Впереди серьезная работа по распределению и приватизации земель. Но в целом я думаю, что поскольку на территории имеются большие площади сельхозугодий, а также важные ресурсы для развития животноводства, имеются широкие возможности для реализации проектов в сфере сельского хозяйства".

По мнению депутата, третьим направлением развития региона должен стать туризм: "Правда, в настоящее время из-за пандемии поездки между странами в любом случае ограничены. Но это временно. С точки зрения туризма Карабах - самый большой и красивый регион Азербайджана. В последние годы Азербайджан копит важный опыт для развития туризма. Думаю, применение этой практики в данном регионе может в большой степени способствовать потоку в Карабах местных и иностранных туристов, и, следовательно, серьезным поступлениям в государственный бюджет Азербайджана".

Председатель комитета подчеркнул, что для развития Карабахского региона существует и четвертое направление, в частности, озвучиваются предложения о создании крупного карабахского университета: "Это одновременно обеспечит повышение уровня современного образования и занятость населения региона. Обучение в карабахском университете позволит в будущем развивать платформу "Цифровой Карабах" (Digital Karabakh), электронизировать услуги и сформировать у населения региона серьезные стартап-идеи".