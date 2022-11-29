Депутат раскритиковал работу "Азерсу"

Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шеки, начатая еще в 2012 году по заказу ОАО "Азерсу", до сих пор не завершена.

Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шеки, начатая еще в 2012 году по заказу ОАО "Азерсу", до сих пор не завершена.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Вугар Искендеров.

По его словам, работы выполнены только на 66%: "В рамках этого десятилетнего проекта в Шеки должны были быть проложены водопроводная сеть протяженностью 347 км и канализационная сеть длиной 266 км. Поскольку все дороги и улицы города были перекопаны, образовались ямы, дороги стали непроходимыми".

"Сейчас в Шеки в срочном ремонте нуждаются четыре проспекта общей протяженностью 40 км. За счет местного бюджета это сделать невозможно, поэтому я от имени жителей прошу включить вопрос в государственный инвестиционный проект и буду обращаться в правительство. По нашим сведениям, на восстановление дорог в районах, меньших по территории чем Шеки, выделено вдвое больше средств. У нас на руках конкретные цифры", - сказал парламентарий.