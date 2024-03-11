О нас

Депутат: Привлечение частных компаний поможет решению проблем в сфере транспорта

Депутат: Привлечение частных компаний поможет решению проблем в сфере транспорта В Азербайджане предлагается предоставить льготы, субсидии или беспроцентные кредиты для частных компаний, действующих в транспортном секторе, что будет способствовать привлечению в эту сферу частных инвестиций.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 12:16
Депутат: Привлечение частных компаний поможет решению проблем в сфере транспорта

В Азербайджане предлагается предоставить льготы, субсидии или беспроцентные кредиты для частных компаний, действующих в транспортном секторе, что будет способствовать привлечению в эту сферу частных инвестиций.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, необходимо больше стимулировать частный сектор к инвестированию в транспортную инфраструктуру.

"Привлечение частных компаний поможет решению проблем в этой сфере, в том числе, и с общественным транспортом", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəl sektorun nəqliyyat sahəsinə stimullaşdırılması təklif edilir

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
8 марта 2024 г. 08:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi