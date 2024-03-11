Депутат: Привлечение частных компаний поможет решению проблем в сфере транспорта

В Азербайджане предлагается предоставить льготы, субсидии или беспроцентные кредиты для частных компаний, действующих в транспортном секторе, что будет способствовать привлечению в эту сферу частных инвестиций.

В Азербайджане предлагается предоставить льготы, субсидии или беспроцентные кредиты для частных компаний, действующих в транспортном секторе, что будет способствовать привлечению в эту сферу частных инвестиций.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, необходимо больше стимулировать частный сектор к инвестированию в транспортную инфраструктуру.

"Привлечение частных компаний поможет решению проблем в этой сфере, в том числе, и с общественным транспортом", - подчеркнул он.