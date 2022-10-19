Депутат о путях устранения транспортных заторов в Баку

Проблему "пробок" в Баку можно частично решить, если часы работы государственного сектора передвинуть чуть раньше частного.

Проблему "пробок" в Баку можно частично решить, если развести по времени рабочие часы государственного сектора и частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов.

По его словам, в столице большая часть государственного и частного секторов начинает и завершает рабочий день одновременно, что влияет на загруженность дорог.

В.Байрамов полагает, что в государственном секторе возможен также секторальный принцип: "Аналогичный механизм может быть рекомендован и для частного сектора".

По мнению депутата, другой способ – поэтапное переселение ряда учебных заведений за пределы столицы. По его словам, большинство ведущих университетов США расположены в небольших городах. "Это не только помогает уменьшить "пробки" на дорогах в крупных городах, но и стимулирует развитие небольших населенных пунктов".

Депутат отметил, что расширение инфраструктуры важно, и проводимая работа в этом направлении заслуживает похвалы: "При этом ни одна страна не смогла решить проблему "пробок" только лишь развитием инфраструктуры. Необходимы еще и другие, в частности, косвенные меры".

В.Байрамов отметил, что в европейских странах повышение качества и частоты обслуживания на общественном транспорте внесло особую лепту в сокращение "пробок": "В Баку крайне важно расширить реформы в этой сфере и стимулировать использование общественного транспорта. В целом, крайне важно, больше использовать альтернативные методы для уменьшения "пробок" на дорогах".

Он подчеркнул, что по состоянию на январь этого года количество легковых автомобилей в Азербайджане достигло 1 млн 349 тысяч: "Общее количество автомобилей составляет 1,7 миллиона. В прошлом году в страну было импортировано 84 тысячи 765 легковых автомобилей. За первые 9 месяцев этого года предприниматели ввезли в Азербайджан 45 тысяч 519 автомобилей. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается рост количества автомобилей, Азербайджан не входит в число стран мира с большим количеством автомобилей на каждую тысячу человек. Наша страна занимает 107-е место в мире".

По словам депутата, одной из основных причин "пробок" является то, что более 70% легковых автомобилей в стране используются в Баку.

В.Байрамов отметил, что пробки также негативно влияют на экономическую деятельность: "Время, затрачиваемое на "пробки", является временным интервалом, который в большинстве случаев не создает экономической ценности. По подсчетам канала CNN, в крупных городах США каждый водитель проводит в пробках 97 часов в году. Худший показатель в мире принадлежит Москве, где каждый водитель проводит в пробках по 250 часов в год".