Депутат: Новое разделение экономических районов имеет и геополитическую цель

"Замена созданных в 1991 году 10 экономических районов 14-ю новыми, создание новых экономических районов - Бакинский, Карабахский, Восточно-Зангезурский, Миль-Муганский, и изменение территорий охвата существующих экономических районов - имеют как экономич

"Замена созданных в 1991 году 10 экономических районов 14-ю новыми, создание новых экономических районов - Бакинский, Карабахский, Восточно-Зангезурский, Миль-Муганский, и изменение территорий охвата существующих экономических районов - имеют как экономическую, так и геополитическую цель".

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"С точки зрения экономической специализации в регионах, фокусировки инвестиционной политики, реализации гибкой экономической политики это эффективное разделение, основанное на опыте. С другой стороны, восстановление Карабаха после Великой Победы, открытие Зангезурского коридора и создание новых районов с точки зрения развития региона в целом - это начало нового этапа в региональной политике", - отметил депутат.

Напомним, 7 июля президент Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Согласно документу, утверждено следующее деление экономических районов Азербайджана:

1.1.Бакинский экономический район (город Баку);

1.2.Нахчыванский экономический район (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);

1.3.Абшерон-Хызинский экономический район (город Сумгайыт, Абшеронский и Хызинский районы);

1.4.Горно-Ширванский экономический район (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шамахинский районы);

1.5.Гянджа-Дашкесанский экономический район (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гейгельский и Самухский районы);

1.6.Карабахский экономический район (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);

1.7.Газах-Товузский экономический район (Агстафинский, Гядабейский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);

1.8.Губа-Хачмазский экономический район (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязаньский и Шабранский районы);

1.9.Лянкяран-Астаринский экономический район (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);

1.10.Центрально-Аранский экономический район (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);

1.11.Миль-Муганский экономический район (Бейляганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);

1.12.Шеки-Загатальский экономический район (Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы);

1.13.Восточно-Зангезурский экономический район (Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы);

1.14.Ширван-Сальянский экономический район (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы);