Депутат: Наших граждан армянского происхождения необходимо освободить от сепаратистов

Азербайджанские граждане армянского происхождения, проживающие в зоне временного размещения миротворцев, должны быть освобождены от оков сепаратистов Араика Артуняна, Рубена Варданяна и прочих

Азербайджанские граждане армянского происхождения, проживающие в зоне временного размещения миротворцев, должны быть освобождены от оков сепаратистов Араика Артуняна, Рубена Варданяна и прочих.

Как сообщает Report, об этом депутат Азер Бадамов сказал на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Проживающее в Карабахе мирное население - это граждане Азербайджана, и наше государство неоднократно заявляло, что готово позаботиться об обеспечении их нужд. Цель участников акции не в том, чтобы наши граждане армянского происхождения столкнулись с гуманитарными проблемами, а в том, чтобы добиться решения их гуманитарных проблем, обеспечить безопасность и мирное сосуществование", - отметил депутат.