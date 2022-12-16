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Депутат: Наших граждан армянского происхождения необходимо освободить от сепаратистов

Депутат: Наших граждан армянского происхождения необходимо освободить от сепаратистов Азербайджанские граждане армянского происхождения, проживающие в зоне временного размещения миротворцев, должны быть освобождены от оков сепаратистов Араика Артуняна, Рубена Варданяна и прочих
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 12:30
Депутат: Наших граждан армянского происхождения необходимо освободить от сепаратистов

Азербайджанские граждане армянского происхождения, проживающие в зоне временного размещения миротворцев, должны быть освобождены от оков сепаратистов Араика Артуняна, Рубена Варданяна и прочих.

Как сообщает Report, об этом депутат Азер Бадамов сказал на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Проживающее в Карабахе мирное население - это граждане Азербайджана, и наше государство неоднократно заявляло, что готово позаботиться об обеспечении их нужд. Цель участников акции не в том, чтобы наши граждане армянского происхождения столкнулись с гуманитарными проблемами, а в том, чтобы добиться решения их гуманитарных проблем, обеспечить безопасность и мирное сосуществование", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Erməni vətəndaşlarımız separatçıların girovluğundan azad olunmalıdır"

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