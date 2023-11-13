Депутат: Наблюдается задержка в выдаче документов на право собственности на муниципальные земли

В Азербайджане наблюдается задержка в процессе подготовки документов, подтверждающих право собственности на муниципальные земли, и карт этих земель.

В Азербайджане наблюдается задержка в процессе подготовки документов, подтверждающих право собственности на муниципальные земли, и карт этих земель.

Как сообщает Report, об этом депутат Камран Байрамов заявил на заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год“.

По его словам, в настоящее время в стране сотни тысяч домов без документов: “В марте 2011 года президент дал правительству специальное поручение по оформлению документации на дома, построенные без официального разрешения, была проделана определенная работа в этом направлении. Поправкой 2015 года в закон” О государственном реестре недвижимости” упрощена регистрация жилья данной категории. В соответствии с указами президента, подписанными в 2015 и 2019 годах, оформлено около 200 тысяч частных жилых домов и квартир".

В то же время, по его словам, начиная с 2019 года, министерством экономики была проведена инвентаризация построек, не имеющих документов, и к моменту начала пандемии в стране было инвентаризировано около 240 тысяч подобных домов и квартир. Но, к сожалению, в связи с пандемией и по другим причинам процесс инвентаризации замедлился, добавил депутат.

Он считает, что оживление обоих процессов приведет к решению многих проблем, в тоже время обеспечив гражданам право распоряжаться своим имуществом.

"Кроме того, будет расширена налоговая база по земельным и имущественным налогам, взимаемым муниципалитетами с физических лиц, значительно увеличится объем средств, поступающих в местные бюджеты и государственный бюджет. В связи с этим, в целях ускорения работы по оформлению не имеющих документов домов и составлению карт муниципальных земель, я хотел бы предложить увеличить сумму, выделяемую министерству экономики из средств госбюджета на 2024 год”, - почеркнул депутат.