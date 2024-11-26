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Депутат: На фоне изменения климата строительство водохранилища становится более актуальным 

Депутат: На фоне изменения климата строительство водохранилища становится более актуальным  последний абзац опять не в тему, но оставила)
Инфраструктура
26 ноября 2024 г. 12:16
Депутат: На фоне изменения климата строительство водохранилища становится более актуальным 

Строительство и восстановление водохранилищ становится более актуальным на фоне изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что при составлении бюджета учтены не только краткосрочные, но и долгосрочные цели, а также вопрос благополучия будущих поколений.

Депутат призвал соответствующие органы заняться восстановлением озерного водохранилище Бановша вблизи города Гусара: "На протяжении многих лет оно обеспечивало райцентр и окрестные села питьевой и хозяйственно-бытовой водой. Однако, в последние годы оно высохло и пришло в негодность. Изменение климата приводит к сокращению ресурсов пресной воды".

Бадамов также затронул ряд проблем в Гусарском районе: газификации лишь 57% жилых массивов и реконструкции Ясагской средней школы на 300 мест.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: Construction of water reservoir crucial amid climate change
Версия на азербайджанском языке Deputat: "İqlim dəyişikliyi fonunda su anbarının tikilməsi daha aktualdır"

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