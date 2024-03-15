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Депутат: Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную дорогу в Западном Зангезуре

Депутат: Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную дорогу в Западном Зангезуре Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную и автодорогу в Западном Зангезуре при условии, что сборы и платежи будут вноситься в наш бюджет в течение определенного периода времени для возмещения всех затрат.
Инфраструктура
15 марта 2024 г. 13:06
Депутат: Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную дорогу в Западном Зангезуре

Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную и автодорогу в Западном Зангезуре при условии, что сборы и платежи будут вноситься в наш бюджет в течение определенного периода времени для возмещения всех затрат.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж сказал во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что это будет первый мост, возведенный между двумя странами, не имеющими дипломатических отношений: "Коммуникации с Арменией не были открыты и в прошлом году. В то время как Азербайджан завершает строительство дорог в Восточном Зангезуре".

По словам депутата, Азербайджан также демонстрирует высокую политическую волю к переходу на ВИЭ.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistandan keçən hissəsini Azərbaycan çəksin

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