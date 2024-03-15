Депутат: Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную дорогу в Западном Зангезуре

Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную и автодорогу в Западном Зангезуре при условии, что сборы и платежи будут вноситься в наш бюджет в течение определенного периода времени для возмещения всех затрат.

Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную и автодорогу в Западном Зангезуре при условии, что сборы и платежи будут вноситься в наш бюджет в течение определенного периода времени для возмещения всех затрат.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж сказал во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что это будет первый мост, возведенный между двумя странами, не имеющими дипломатических отношений: "Коммуникации с Арменией не были открыты и в прошлом году. В то время как Азербайджан завершает строительство дорог в Восточном Зангезуре".

По словам депутата, Азербайджан также демонстрирует высокую политическую волю к переходу на ВИЭ.