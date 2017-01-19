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    Депутат: AZAL является большим бременем для госбюджета

    Администрация: 52% рейсов в Азербайджане выполняется иностранными компаниями и только 48% - AZAL

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Авиация в Азербайджане монополизирована, отсутствует конкурентная среда. AZAL является большим бременем для государственного бюджета. Важно предпринять шаги в направлении его приватизации.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли в ходе обсуждения поправок в закон "Об авиации" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Депутат Вахид Ахмедов сообщил, что отсутствие альтернативной авиакомпании в стране позволяет AZAL повышать цены.

    Директор Государственной администрации гражданской авиации Ариф Мамедов в ответ на мнения, озвученные в связи с монополией, сообщил, что 52% рейсов в Азербайджане выполняется иностранными компаниями и только 48% - AZAL.

    По его словам, они подписали соглашения об авиасообщении с 68 странами, но воздушные связи имеются только с 22 странами.

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