Депутат: AZAL является большим бременем для госбюджета

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Авиация в Азербайджане монополизирована, отсутствует конкурентная среда. AZAL является большим бременем для государственного бюджета. Важно предпринять шаги в направлении его приватизации.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли в ходе обсуждения поправок в закон "Об авиации" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат Вахид Ахмедов сообщил, что отсутствие альтернативной авиакомпании в стране позволяет AZAL повышать цены.

Директор Государственной администрации гражданской авиации Ариф Мамедов в ответ на мнения, озвученные в связи с монополией, сообщил, что 52% рейсов в Азербайджане выполняется иностранными компаниями и только 48% - AZAL.

По его словам, они подписали соглашения об авиасообщении с 68 странами, но воздушные связи имеются только с 22 странами.