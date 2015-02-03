Департамент налогового аудита и Налоговый департамент города Баку ликвидированы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ При министерстве налогов Азербайджана создан Бакинский налоговый департамент.

Как отмечает Report, по приказу министра налогов Фазиля Мамедова действующие при министерстве налогов Департамент налогового аудита и Налоговый департамент города Баку были ликвидированы и за счет штатных единиц данных департаментов при министерстве налогов создан Бакинский налоговый департамент. Соответствующим приказом были утверждены Устав департамента, состав, количество штатных единиц и их распределение.