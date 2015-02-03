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    Департамент налогового аудита и Налоговый департамент города Баку ликвидированы

    За счет их штатных единиц создан Бакинский налоговый департамент

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ При министерстве налогов Азербайджана создан Бакинский налоговый департамент.

    Как отмечает Report, по приказу министра налогов Фазиля Мамедова действующие при министерстве налогов Департамент налогового аудита и Налоговый департамент города Баку были ликвидированы и за счет штатных единиц данных департаментов при министерстве налогов создан Бакинский налоговый департамент. Соответствующим приказом были утверждены Устав департамента, состав, количество штатных единиц и их распределение.

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