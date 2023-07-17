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Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт

Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт в целях расширения взаимного сотрудничества в области увеличения грузоперевозок между Центральной Азией и Европой, выявления дополнительных потенциалов и привлечения новых видов грузов.
Инфраструктура
17 июля 2023 г. 18:12
Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт

Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт в целях расширения взаимного сотрудничества в области увеличения грузоперевозок между Центральной Азией и Европой, выявления дополнительных потенциалов и привлечения новых видов грузов.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный торговый порт".

Согласно информации, в состав делегации, возглавляемой начальником отдела Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Муратом Мурадовым, вошли руководящие лица, представляющие государственные и частные структуры в области транспорта, логистики, торговли и пр.

Гости ознакомились с техническими возможностями Бакинского порта, реализуемыми и планируемыми инфраструктурными проектами. В то же время делегация была проинформирована об объемах перевозимых грузов, международных портах и логистических компаниях, с которыми ведется взаимное сотрудничество, и получила ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkmenistan explore potential of cargo transportation between Central Asia and Europe
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkmənistanla Orta Asiya və Avropa arasında yükdaşıma potensialını araşdırır

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