Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт

Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт в целях расширения взаимного сотрудничества в области увеличения грузоперевозок между Центральной Азией и Европой, выявления дополнительных потенциалов и привлечения новых видов грузов.

Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт в целях расширения взаимного сотрудничества в области увеличения грузоперевозок между Центральной Азией и Европой, выявления дополнительных потенциалов и привлечения новых видов грузов.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный торговый порт".

Согласно информации, в состав делегации, возглавляемой начальником отдела Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Муратом Мурадовым, вошли руководящие лица, представляющие государственные и частные структуры в области транспорта, логистики, торговли и пр.

Гости ознакомились с техническими возможностями Бакинского порта, реализуемыми и планируемыми инфраструктурными проектами. В то же время делегация была проинформирована об объемах перевозимых грузов, международных портах и логистических компаниях, с которыми ведется взаимное сотрудничество, и получила ответы на интересующие их вопросы.