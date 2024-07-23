Делегация ПРООН в Азербайджане посетила Бакинский порт

Делегация, возглавляемая исполняющей обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Алессандрой Роккасальво, посетила Бакинский порт.

Делегация, возглавляемая исполняющей обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Алессандрой Роккасальво, посетила Бакинский порт.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу порта.

Гостей приветствовал генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов. Обсуждения были сосредоточены на укреплении партнерских отношений в области охраны окружающей среды и проектах ESG для ускорения инициатив по устойчивому развитию Бакинского порта. Было отмечено, что Бакинский порт стал первой публичной компанией Азербайджана, присоединившейся к Глобальному договору ООН в 2022 году, чтобы внести свой вклад в Повестку дня на период до 2030 года.

Также были обсуждены такие темы, как расширение прав и возможностей женщин в портовой отрасли и создание инструмента оценки воздействия на достижение ЦУР.

ПРООН и Бакинский порт будут мобилизовать ресурсы для дальнейшего вовлечения поселка Алят в социальные и профессиональные программы.