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Делегация Государственного морского и портового агентства находится с визитом в Грузии

Делегация Государственного морского и портового агентства находится с визитом в Грузии Делегация во главе с председателем правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Арифом Мамедовым посетила Грузию.
Инфраструктура
15 апреля 2022 г. 14:11
Делегация Государственного морского и портового агентства находится с визитом в Грузии

Делегация во главе с председателем правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Арифом Мамедовым посетила Грузию.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В первый день визита (14 апреля) состоялись встречи в Агентстве морского транспорта Грузии, Батумском морском порту, Батумской Государственной морской академии и ряде обществ, деятельность которых разрешена в Грузии. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сфере морского транспорта.

В рамках двухдневного визита также запланированы встречи в морском порту Поти, новом морском порту Поти и Морском учебном центре Поти.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Dəniz və Liman Agentliyinin nümayəndə heyəti Gürcüstanda səfərdədir

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