Делегация Государственного морского и портового агентства находится с визитом в Грузии

Делегация во главе с председателем правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Арифом Мамедовым посетила Грузию.

Делегация во главе с председателем правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Арифом Мамедовым посетила Грузию.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В первый день визита (14 апреля) состоялись встречи в Агентстве морского транспорта Грузии, Батумском морском порту, Батумской Государственной морской академии и ряде обществ, деятельность которых разрешена в Грузии. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сфере морского транспорта.

В рамках двухдневного визита также запланированы встречи в морском порту Поти, новом морском порту Поти и Морском учебном центре Поти.