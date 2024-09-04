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Дефицит контейнеров в РФ вызвал рост цен на морскую доставку из Китая

Дефицит контейнеров в РФ вызвал рост цен на морскую доставку из Китая Стоимость морской доставки грузов из Китая в порт Владивостока в августе увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем — до $4–4,5 тыс., а железнодорожной — на 31% до $7,5–8 тыс.
Инфраструктура
4 сентября 2024 г. 05:43
Дефицит контейнеров в РФ вызвал рост цен на морскую доставку из Китая

Стоимость морской доставки грузов из Китая в порт Владивостока в августе увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем — до $4–4,5 тыс., а железнодорожной — на 31% до $7,5–8 тыс.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", это связано с нехваткой пустых контейнеров, которые скапливаются в РФ, простаивают неделями, ожидая обратной загрузки.

Дефицит контейнеров возник из-за дисбаланса потока импортируемых и экспортируемых грузов между РФ и КНР, а также из-за непростой ситуации с судоходством в Красном море.

Издание также отмечает переориентацию товаров с морских судов на железнодорожный транспорт, что вызывает появление очередей на погранпереходах из Китая. По данным компании Shuttle Logistic, с ряда железнодорожных станций из-за скопившихся контейнеров отправка задерживается почти на три недели.

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