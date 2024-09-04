Дефицит контейнеров в РФ вызвал рост цен на морскую доставку из Китая

Стоимость морской доставки грузов из Китая в порт Владивостока в августе увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем — до $4–4,5 тыс., а железнодорожной — на 31% до $7,5–8 тыс.
Как передает
Дефицит контейнеров возник из-за дисбаланса потока импортируемых и экспортируемых грузов между РФ и КНР, а также из-за непростой ситуации с судоходством в Красном море.
Издание также отмечает переориентацию товаров с морских судов на железнодорожный транспорт, что вызывает появление очередей на погранпереходах из Китая. По данным компании Shuttle Logistic, с ряда железнодорожных станций из-за скопившихся контейнеров отправка задерживается почти на три недели.