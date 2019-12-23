Давид Залкалиани: БТК стал конкурентоспособным коридором, соединяющим Европу и Азию

Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс достаточно сокращает время и расходы на транспортировку.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил на совместной пресс-конференции с азербайджанским и турецким коллегами.

По словам министра, БТК стал конкурентоспособным коридором, соединяющим Европу и Азию: "Грузия, Азербайджан и Турция играют особую роль в восстановлении исторического Шелкового пути. Это способствует углублению сотрудничества между странами и расширению связей между народами".

По словам Залкалиани, будет поощряться сотрудничество деловых кругов, малых и средних предпринимателей трех стран, проводиться трехсторонние бизнес-форумы.