​Дата возвращения авиакомпаний Pegasus и Wizz Air на рынок Азербайджана неизвестна

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона достигла первоначального соглашения с турецкой Pegasus и венгерской Wizz Air по возвращению данных авиакомпаний на рынок Азербайджана, однако точная дата начала полетов неизвестна.

Об этом сообщили Report представители авиакомпаний Pegasus и Wizz Air.

Представитель Pegasus отметил, что одними из первых будут выполняться полеты по маршруту Стамбул-Габала-Стамбул, однако из-за отсутствия заключительного соглашения детали нового сотрудничества и частота авиарейсов пока неизвестны.

Официальные представители Wizz Air также отметили, что из-за отсутствия заключительного соглашения комментировать ситуацию пока рано.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Государственная администрация гражданской авиации выдала разрешение этим двум авиакомпаниям на выполнение полетов в стране. Pegasus планирует начать рейсы по маршруту Стамбул-Габала, а Wizz Air - по маршруту Будапешт-Баку.