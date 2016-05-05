​Дан старт проекту развития таможенно-пропускного пункта "Сыныг Корпю"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня дан официальный старт совместному проекту азербайджанского представительства Программы развития ООН (ПРООН) и Государственного таможенного комитета по поддержке развития таможенно-пропускного пункта между Азербайджаном и Грузией.

Как передает Report, с этой целью состоялось мероприятие с участием представителей таможенных служб Азербайджана и Грузии, Евросоюза, дипломатических корпусов и офисов ПРООН обеих стран.

Проект под названием "Поддержка модернизации таможенно-пропускного пункта "Сыныг Корпю" (Красный мост)" будет реализован в течение двух лет.

В рамках Программы Восточного партнерства ЕС на реализацию проекта Азербайджану и Грузии выделено 2,666 млн. евро, из них 1,8 млн. евро - Азербайджану.

Посол ЕС в Азербайджане Малена Мард отметила, что ЕС готов оказать необходимую поддержку для успешной реализации проекта: "Проект значим для обеих сторон. В его рамках будет усилен санитарный и фитосанитарный контроль. Считаю, что он успешно реализуется в течение 24 месяцев".