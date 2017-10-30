Дан прием для участников церемонии открытия железной дороги Баку-Tбилиси-Карс

30 октября, 2017 19:01

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 30 октября был устроен прием для участников церемонии открытия железной дороги Баку-Tбилиси-Карс. Как сообщает Report, в приеме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица.

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