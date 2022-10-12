Daily Mail: Аэропорт Катара не готов к чемпионату мира по футболу

Международный аэропорт Катара Хамад не готов к приему болельщиков на чемпионате мира по футболу, который с 20 ноября по 18 декабря этого года.

Международный аэропорт Катара Хамад не готов к приему болельщиков на чемпионате мира по футболу, который с 20 ноября по 18 декабря этого года.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Сообщается, что сотрудники терминала не в состоянии обеспечить безопасность посетителей мундиаля из-за его слабой пропускной способности.

Некоторые рабочие высказывают недовольство тем, что число рейсов за прошедшие дни увеличилось более чем в 2 раза - с 700 до 1 600. Из-за этого руководству приходится набирать в штат неопытный персонал, затрачивая на его обучение от 20 до 30 часов.

Помимо этого утверждается, что сотрудников аэропорта запугивают и запрещают менять место работы на период проведения чемпионата мира. Также у большинства из них были отменены отпуска в период с середины ноября по середину декабря.