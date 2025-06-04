Дагестан рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном

Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном

Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил РИА Новости.

"Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном", - сказал Абдулмуслимов.

Напомним, что прямое авиасообщение между Азербайджаном и Дагестаном в конце 2024 года было приостановлено после того, как самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение близ казахстанского города Актау 25 декабря. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.