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Дагестан рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном

Дагестан рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 15:12
Дагестан рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном

Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил РИА Новости.

"Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном", - сказал Абдулмуслимов.

Напомним, что прямое авиасообщение между Азербайджаном и Дагестаном в конце 2024 года было приостановлено после того, как самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение близ казахстанского города Актау 25 декабря. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstan Azərbaycanla hava əlaqəsinin bərpasına ümid edir
Версия на английском языке Russia's Dagestan expects to resume air traffic with Azerbaijan

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