ЦСИ: За последние 20 лет жилищный фонд вырос в 1,6 раза

За последние 20 лет общая площадь жилищного фонда в Азербайджане увеличилась в 1,6 раза.

За последние 20 лет общая площадь жилищного фонда в Азербайджане увеличилась в 1,6 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж на конференции "Необходимость применения единой договорной формы между субъектами строительного сектора, проблемы, вызванные нерегулируемыми отношениями в секторе, и пути их решения".

"Жилищный фонд в 2003 году составлял 125 млн м2, в 2022 году составил 200,7 млн м2. По городским территориальным единицам зафиксирован рост в 2 раза, по сельским территориальным единицам - в 1,5 раза. Если посмотреть на динамику в количестве квартир на душу населения, то рост составил 1,4 раза", - отметил он.

"За последние 10 лет площадь жилья на душу населения увеличилась с 17,6 м2 до 20 м2. Из экономических районов самый высокий рост был зафиксирован в Абшерон-Хызынском, а самый низкий - в Миль-Муганском. Газоснабжение жилищного фонда за последние 20 лет увеличилось с 82% до 95,8%, водоснабжение - с 60,7% до 85,1%, водоотведение - с 42,1% до 81,9%", - сказал Захид Орудж.