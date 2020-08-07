ЦСИ изучил общественное мнение по ситуации в Нефтчале

Центр социальных исследований провел опрос общественного мнения о состоянии водоснабжения населения в Нефтчалинском районе.

Центр социальных исследований провел опрос общественного мнения о состоянии водоснабжения населения в Нефтчалинском районе.

Как сообщили Report в центре, опрос проводился среди 407 домохозяйств и охватил город Нефтчала и окрестные села.

По данным, 91.7% участников опроса сообщили, что в последние месяцы испытывают трудности в снабжении питьевой водой, 45% из них – одновременно и оросительной водой (страдающие только от нехватки поливной воды составили 3.9%). Всего 4.4% респондентов заявили, что не испытывают никаких проблем с водообеспечением. Большинство участников опроса (79.6%) заявили, что столкнулись с существующей проблемой в течение последних трех месяцев.

В то же время 83.5% опрошенных в настоящее время получают питьевую воду через водовозы, организованные соответствующими структурами, 10% пользуются колодезной водой. Остальные респонденты используют родниковую воду или покупают питьевую воду. В целом 78% опрошенных удовлетворены (27.1% полностью, 50.9% частично), а 22% - не удовлетворены (10.2% в основном не удовлетворены, 11.8% вовсе не удовлетворены) текущей ситуацией с водообеспечением.