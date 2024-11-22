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COP29: Выдвинутые в День градостроительства инициативы укрепят сотрудничество между странами

COP29: Выдвинутые в День градостроительства инициативы укрепят сотрудничество между странами Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с рядом высокопоставленных членов зарубежных делегаций, находящихся в Баку в рамках COP29.
Инфраструктура
22 ноября 2024 г. 21:56
COP29: Выдвинутые в День градостроительства инициативы укрепят сотрудничество между странами

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с рядом высокопоставленных членов зарубежных делегаций, находящихся в Баку в рамках COP29.

Как сообщает Report, на встрече с министром жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии Нга Кор Мингом обсуждались перспективы сотрудничества в сферах градостроительства, инфраструктуры и местного управления. Стороны рассмотрели новые возможности для совместных проектов по эффективной работе и устойчивому развитию городов благодаря взаимному обмену опытом. Анар Гулиев отметил, что это сотрудничество положительно повлияет на большие успехи Азербайджана и Малайзии в сфере урбанизации и повышение качества жизни в обеих странах.

На следующей встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Низомом Мирзозода стороны обсудили вопросы расширения обмена опытом между странами и реализации совместных проектов. Гости проявили особый интерес к опыту Азербайджана в модернизации и трансформации городов наряду с сохранением традиций, а также к инновационным подходам в градостроительстве, обеспечивающим гармонию исторического наследия, современных решений и устойчивого развития.

Анар Гулиев также встретился с делегацией во главе с председателем Центра жизнеспособных городов Министерства национального развития Сингапура профессором Чонг Кун Хином. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества, особое внимание было уделено большому опыту Сингапура в плане экологических решений, передовых градостроительных технологий и городского управления. В заключение стороны пригласили друг друга на Всемирный градостроительный форум в Баку и Всемирный саммит городов в Сингапуре.

Все три делегации, участвовавшие в Дне градостроительства, организованном в рамках COP29, выразили искренние поздравления с успешной организацией мероприятия, а также с инициативой "Многосекторальные действия для устойчивых и здоровых городов" и созданием Бакинской коалиции устойчивости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29: Şəhərsalma Günündə irəli sürülən yeni təşəbbüslər ölkələr arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək

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