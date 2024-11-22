COP29: Выдвинутые в День градостроительства инициативы укрепят сотрудничество между странами

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с рядом высокопоставленных членов зарубежных делегаций, находящихся в Баку в рамках COP29.
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На следующей встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Низомом Мирзозода стороны обсудили вопросы расширения обмена опытом между странами и реализации совместных проектов. Гости проявили особый интерес к опыту Азербайджана в модернизации и трансформации городов наряду с сохранением традиций, а также к инновационным подходам в градостроительстве, обеспечивающим гармонию исторического наследия, современных решений и устойчивого развития.
Анар Гулиев также встретился с делегацией во главе с председателем Центра жизнеспособных городов Министерства национального развития Сингапура профессором Чонг Кун Хином. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества, особое внимание было уделено большому опыту Сингапура в плане экологических решений, передовых градостроительных технологий и городского управления. В заключение стороны пригласили друг друга на Всемирный градостроительный форум в Баку и Всемирный саммит городов в Сингапуре.
Все три делегации, участвовавшие в Дне градостроительства, организованном в рамках COP29, выразили искренние поздравления с успешной организацией мероприятия, а также с инициативой "Многосекторальные действия для устойчивых и здоровых городов" и созданием Бакинской коалиции устойчивости.