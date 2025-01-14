CMS: Азербайджанские суда все еще не освобождены в связи с решением властей Эритреи продолжать расследование

Причина того, что три азербайджанских судна, задержанных 7 ноября прошлого года в Эритрее, до сих пор не освобождены, связана с государством Эритрея.

Азербайджанские суда, задержанные 7 ноября прошлого года в территориальных водах Эритреи, все еще не освобождены из-за позиции властей этой страны, которые продолжают расследование инцидента.

Об этом Report сообщили в Caspian Marine Services B.V., филиал которой в Азербайджане эксплуатирует данные суда.

"Процесс оформления документов для освобождения азербайджанских судов в Эритрее еще не завершен. Причина, по которой суда до сих пор не отпущены, связана с позицией государства Эритрея. В настоящее время там проводится расследование, на которое требуется определенное время", - пояснили в компании.

В компании также подчеркнули, что продолжают регулярно поддерживать связь с членами экипажей судов. "Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Они обеспечены продовольствием и поддерживают связь с семьями", - говорится в заявлении.

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