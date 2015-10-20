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    ​ЦИУТ выразил отношение к распространенным видеокадрам о действиях транспортных инспекторов

    В данной информации, не имеющей под собой основания, используются архивные кадры

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Нет никаких фактов, доказывающих, что события на распространенных 19 октября некоторыми СМИ видеокадрах о действиях транспортных инспекторов произошли в эти дни. В данной информации, не имеющей под собой основания, используются архивные кадры".

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Как заявили в ЦИУТ, после соответствующего указа президента Азербайджанской Республики от 14 октября 2015 года, во все структурные подразделения были направлены телефонограммы о приостановке функций надзора: "Согласно соответствующему приказу министерства, Государственная служба автомобильного транспорта серьезно контролирует данный вопрос". 

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