​ЦИУТ выразил отношение к распространенным видеокадрам о действиях транспортных инспекторов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Нет никаких фактов, доказывающих, что события на распространенных 19 октября некоторыми СМИ видеокадрах о действиях транспортных инспекторов произошли в эти дни. В данной информации, не имеющей под собой основания, используются архивные кадры".

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Как заявили в ЦИУТ, после соответствующего указа президента Азербайджанской Республики от 14 октября 2015 года, во все структурные подразделения были направлены телефонограммы о приостановке функций надзора: "Согласно соответствующему приказу министерства, Государственная служба автомобильного транспорта серьезно контролирует данный вопрос".