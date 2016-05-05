​ЦИУТ передан в подчинение Бакинского транспортного агентства

Баку. 5 мая. REPORT. AZ/ Премьер-министр Артур Раси-заде подписал решение о внесении поправки в "Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства транспорта".

Как передает Report, согласно документу, ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" исключен из списка подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства транспорта.

Согласно другому подписанному премьер-министром документу, ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" включен в "Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров Азербайджанской Республики".