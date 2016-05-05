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    ​ЦИУТ передан в подчинение Бакинского транспортного агентства

    Премьер-министр подписал решение

    Баку. 5 мая. REPORT. AZ/ Премьер-министр Артур Раси-заде подписал решение о внесении поправки в "Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства транспорта".

    Как передает Report, согласно документу, ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" исключен из списка подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства транспорта.

    Согласно другому подписанному премьер-министром документу, ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" включен в "Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров Азербайджанской Республики".

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