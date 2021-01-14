Что обещают региону новые транспортные коридоры на Кавказе?

Открытие сухопутной дороги между Нахчыванской АР и остальной частью Азербайджана – новый транспортный коридор увеличит объем международных грузов, перевозимых через Азербайджан, однозначно повлияет на экономическую карту региона.

Открытие сухопутной дороги между Нахчыванской АР и остальной частью Азербайджана – новый транспортный коридор увеличит объем международных грузов, перевозимых через Азербайджан, однозначно повлияет на экономическую карту региона.

Об этом Report заявил депутат, экономист-эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, новый коридор еще больше укрепит региональные позиции Азербайджана: “Продукция, производимая Азербайджаном, будет доставляться на рынки Нахчывана и Турции с меньшими затратами. Это, в конечном счете, расширит экспортные возможности предпринимателей. Кроме того, коридор позволит предпринимателям, работающим в Нахчыване, экспортировать продукцию на более широкие рынки через западный регион Азербайджана. И это, естественно, очень важно с точки зрения экономического развития автономной республики.

Также этот коридор позволит увеличить объем международных грузов, перевозимых через Азербайджан, а следовательно, и доходы нашей страны от международных грузоперевозок. Азербайджан активно участвовал в реализации транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг. Географическое положение и транспортная инфраструктура нашей страны позволяют увеличить объемы международных грузоперевозок, в том числе перевозки ненефтяной продукции”.

“В настоящее время объем годового товарооборота между Азербайджаном и Турцией составляет 4,5 миллиарда долларов США. За последние два года этот показатель вырос почти на 70%. Новые коридоры еще больше увеличат торговый оборот, создадут возможности выхода на более широкие рынки для азербайджанских предпринимателей. В то же время расширятся возможности для экспорта продукции, которая будет производиться на освобожденных территориях после их восстановления”, - добавил он.

В.Байрамов также рассказал о возможности использования Арменией новых транспортных коридоров: “Если Армения прекратит свою оккупационную политику, признает территориальную целостность соседних стран, то может обсуждаться участие этой страны в региональных платформах, и армяне смогут воспользоваться новыми транспортными коридорами. А для этого самым важным является признание территориальной целостности соседей и мирное сосуществование. Оккупационная политика Армении оказывает негативное влияние на экономику Армении. Особенно если учесть, что сегодня уровень безработицы в Армении составляет более 20%, уровень бедности - около 30%, в 2020 году наблюдалось снижение других макроэкономических показателей, в том числе ВВП. В то время как внешний долг Армении составляет более 8 миллиардов долларов, страна имеет валютные резервы в 2,5 миллиарда долларов. Региональное сотрудничество очень важно для улучшения экономических показателей".