Что обещает строительство новых аэропортов развитию региона в Карабахе?

"Новые аэропорты облегчат работу наших и иностранных граждан, желающих поехать в Карабах"

15 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в Физулинском районе заложил фундамент аэропорта. Однако, это не единственный аэропорт, который будет построен в Карабахе. Планируется строительство аэропорта и в районе Кельбаджар-Лачин. Так что же обещают новые аэропорты развитию региона?

"В Карабах начнется поток туристов"

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил Report, что новые аэропорты ускорят интеграцию Карабаха в окружающий мир, в том числе в другие страны, а также приток туристов в регион. "Карабах обладает богатым потенциалом по ряду отраслей экономики. Одной из таких сфер является туризм. Новые аэропорты облегчат работу наших и иностранных граждан, желающих поехать в Карабах".

"Доступ региона к рынкам улучшится"

Кроме того, по словам депутата, новые аэропорты улучшат доступ Карабаха к другим рынкам: "Для привлечения иностранных инвестиций в этот регион разрабатываются стимулирующие меры. Строительство аэропортов, являющихся частью воздушных перевозок, с точки зрения интеграции этой области в другие приведет к быстрому развитию. В то же время для более быстрой и доступной коммуникации проживающих там людей будут созданы условия.

Развитие транспортной инфраструктуры в настоящее время играет важную роль в стремительном развитии экономики. Учитывая, что движение продукции и рабочей силы являются основными факторами, обеспечивающими динамику в экономике, в мировой экономике строительство аэропортов было признано наиболее эффективным вложением средств в развитие транспортной инфраструктуры. Сегодня под скоростным транспортом подразумевается развитие именно воздушного транспорта. Ожидается, что этот вид транспорта будет становиться все дешевле и технологичнее".