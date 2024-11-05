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Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение корпорации

Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение корпорации Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель.
Инфраструктура
5 ноября 2024 г. 09:42
Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение корпорации

Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты голосования.

В начале ноября СМИ сообщали, что Boeing предложила бастующим сотрудникам улучшенные контракты, включая повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет.

"Сотрудники компании Boeing Co. проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки, из-за которой производство лайнеров было подорвано более чем на семь недель", - говорится в материале агентства.

Около 59% членов профсоюза проголосовали за принятие предложения.

Газета New York Times в сентябре писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы.

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