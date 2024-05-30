Чистая прибыль "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" снизилась на 33%

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2023 год с чистой прибылью 43,685 млн манатов, что на 33,2% меньше, чем в 2022 году

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2023 год с чистой прибылью 43,685 млн манатов, что на 33,2% меньше, чем в 2022 году

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЗАО.

В прошлом году основные операционные доходы ASCO составили 524,195 млн манатов (на 8% меньше, чем годом ранее), себестоимость продаж - 375,113 млн манатов (на 1,5% больше), общие и административные расходы - 60,921 млн манатов (на 16,8% больше), социальные расходы - 9,506 млн манатов (на 10,9% больше), прочие операционные доходы - 50,490 млн манатов (на 53,8% прочие операционные расходы 67,259 млн манатов (на 4,2% меньше), ожидаемые убытки по кредитам 1,050 млн манатов (на 87,3% меньше), доходы от списания основных средств 74 тыс. манатов (убыток 1 год назад), убытки от курсовой разницы 1,688 тыс. манатов (в 2 раза больше), финансовые расходы составили 9,621 млн манатов (в 7,9 раза больше), доходы за счет доли в совместных предприятиях - 6,761 млн манатов, а выплаты подоходного налога - 12,677 млн манатов (на 52,4% меньше).

На 1 января этого года активы ASCO составили 1 743,539 млн манатов, что на 30,6% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства ЗАО увеличились на 89,9% и достигли 307,107 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 22,4% и составил 1 436,432 млн манатов.

Напомним, что ASCO создана в 2014 году. Компания на 100% принадлежит государству.