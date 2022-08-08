Бакинский порт увеличил обработку вагонов через паромный терминал на 26%

В первом полугодии текущего года количество вагонов, транспортированных через Бакинский порт, увеличилось на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 18 376 единиц.

В первом полугодии текущего года количество вагонов, транспортированных через Бакинский порт, увеличилось на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 18 376 единиц.

Как передает Report, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Вагонные грузы транспортируются через паромный терминал "Бере" с годовой пропускной способностью 6,2 млн тонн. Посредством этого терминала вагоны можно переправлять с одного транспортного средства (поезд) на другое (судно) без использования разгрузочного оборудования.