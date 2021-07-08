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Число совершающих полеты в аэропорт им. Гейдара Алиева авиакомпаний достигло 20

Число совершающих полеты в аэропорт им. Гейдара Алиева авиакомпаний достигло 20 По мере улучшения эпидемиологической ситуации, Азербайджан поэтапно восстанавливает международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19. Количество авиакомпаний, выполняющих на сегодняшний день полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, дос
Инфраструктура
8 июля 2021 г. 18:03
Число совершающих полеты в аэропорт им. Гейдара Алиева авиакомпаний достигло 20

По мере улучшения эпидемиологической ситуации, Азербайджан поэтапно восстанавливает международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19. Количество авиакомпаний, выполняющих на сегодняшний день полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 20.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Помимо Национального авиаперевозчика AZAL и его дочернего лоукостера Buta Airways, в страну восстановили полеты или собираются прилетать такие крупные авиакомпании, как Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Aeroflot, S7, flyDubai, а также лоукостеры Pegasus, SkyUp Airlines и ряд других перевозчиков.

Общее количество направлений, по которым осуществляются рейсы, составляет 37 (информация на июль 2021 года). На долю AZAL приходится девять направлений (около 24% от общего числа рейсов).

Наиболее востребованными пассажирами маршрутами на текущий момент являются направления из России (19 городов) и Турции (7 городов). Из Азербайджана воздушным путем можно попасть также в Германию, Украину, Беларусь, Великобританию, Катар, ОАЭ и Израиль.

Стоит отметить, что также восстановлено авиасообщение из других международных аэропортов Азербайджана. Так, помимо Баку из Нахчывана открыты прямые рейсы в Стамбул (Turkish Airlines) и Москву (Utair), из аэропорта Гянджи - в Стамбул (Turkish Airlines), Москву и Санкт-Петербург (Ural Airlines), из аэропорта Лянкярани - в Москву (Ural Airlines и Nordwind) и Санкт-Петербург (Nordwind).

До начала пандемии COVID-19 число авиакомпаний, выполняющих рейсы в Азербайджан, превышало 30, а общее количество направлений составляло более 60.

С января 2020 года во всех аэропортах Азербайджана действуют пятая и седьмая степени свободы воздушного пространства. Эти степени позволяют всем иностранным авиаперевозчикам без всяких ограничений выполнять рейсы из Азербайджана в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

До пандемии COVID-19 пассажиропоток аэропортов Азербайджана составлял около 5 млн человек в год.

Международный аэропорт Гейдар Алиев несколько раз был удостоен звания "Лучший аэропорт в СНГ", а в 2021 году аудиторская компания Skytrax наградила столичный аэропорт наивысшим 5-звездочным рейтингом по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.

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Версия на английском языке ФотоNumber of airlines operating flights to Heydar Aliyev International Airport reaches 20
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundakı aviaşirkətlərin sayı 20-yə çatıb

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