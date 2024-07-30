Число резидентов Агдамского промпарка достигло 27

ООО Asilsoy с турецким капиталом был предоставлен статус резидента Агдамского промышленного парка, таким образом, число его резидентов достигло 27.

ООО Asilsoy с турецким капиталом был предоставлен статус резидента Агдамского промышленного парка, таким образом, число его резидентов достигло 27.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, на предприятии будет осуществляться производство кастрюль и сковородок. На предприятии инвестиционной стоимостью 10 млн манатов будут трудоустроены 100 человек.

Помимо реализации производимой продукции на внутреннем рынке, предусмотрен и ее экспорт.

Asilsoy - одна из ведущих компаний в области производства металлической кухонной утвари в Турции. Продукция компании экспортируется в более чем 15 стран под различными торговыми марками (Karaca, Schafer).