Самолеты между Нур-Султаном и Стамбулом будут летать чаще

С июня 2019 года авиакомпания Air Astana увеличивает количество рейсов между городами Нур-Султан и Стамбул с пяти до шести в неделю.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития.

Дополнительные рейсы будут выполняться на воздушных судах типа A320.

Также с начала июля 2019 года турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов между городами Нур-Султан и Стамбул с пяти до семи в неделю.

"Таким образом, общее количество рейсов между столицей Казахстана и крупнейшим городом Турции будет увеличено с 11 до 13 рейсов в неделю, что предоставит дополнительные удобства для пассажиров, путешествующих между странами. Дополнительные рейсы авиакомпании Turkish Airlines будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737", – говорится в сообщении.