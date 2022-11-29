Число процедур по подключению к сети водоснабжения сократится в четыре раза

В Азербайджане в рамках "Дорожной карты по индикаторам подключения к коммунальным услугам на 2022-2023 годы" число процедур по подключению к сети водоснабжения будет сокращено в четыре раза.

В Азербайджане в рамках "Дорожной карты по индикаторам подключения к коммунальным услугам на 2022-2023 годы" число процедур по подключению к сети водоснабжения будет сокращено в четыре раза.

Как передает Report, об этом заместитель председателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов сообщил журналистам.

По его словам, в связи с этим в ОАО создана рабочая группа, проводится подготовка к внедрению системы "единого окна": "Цель - повышение эффективности подключения к системе водоснабжения, экономия времени. Дорожную карту в текущем месяце утвердил заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов. В рамках этого документа число процедур сократится с 12 до 3, продолжительность реализации процесса - до 1 месяца".