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Число перевозчиков в общественном транспорте Баку сократилось на 22%

Число перевозчиков в общественном транспорте Баку сократилось на 22% В прошлом году было оптимизировано 26 маршрутных линий, открыто 17 новых маршрутных линий
Инфраструктура
10 марта 2021 г. 10:28
Число перевозчиков в общественном транспорте Баку сократилось на 22%
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В 2020 году Бакинское транспортное агентство снизило количество перевозчиков с 37 до 29 (21,6%) в результате оптимизации сети общественного транспорта столицы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

Кроме того, в прошлом году было оптимизировано 26 маршрутных линий, открыто 17 новых маршрутных линий.

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) организовано 12 экспресс и 5 регулярных маршрутов, по которым перевезено более 10 млн пассажиров. В отчетном году общее количество маршрутов составило 163.

Для выполнения регулярных пассажирских перевозок на автотранспортных средствах в течение года выдано 23,1 тыс. единиц (в среднем по 1,9 тыс. ежемесячно) отличительных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Bakının ictimai nəqliyyatında daşıyıcıların sayı ötən il 22% azalıb

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