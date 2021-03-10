Число перевозчиков в общественном транспорте Баку сократилось на 22%

В прошлом году было оптимизировано 26 маршрутных линий, открыто 17 новых маршрутных линий

В 2020 году Бакинское транспортное агентство снизило количество перевозчиков с 37 до 29 (21,6%) в результате оптимизации сети общественного транспорта столицы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

Кроме того, в прошлом году было оптимизировано 26 маршрутных линий, открыто 17 новых маршрутных линий.

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) организовано 12 экспресс и 5 регулярных маршрутов, по которым перевезено более 10 млн пассажиров. В отчетном году общее количество маршрутов составило 163.

Для выполнения регулярных пассажирских перевозок на автотранспортных средствах в течение года выдано 23,1 тыс. единиц (в среднем по 1,9 тыс. ежемесячно) отличительных знаков.