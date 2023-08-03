Число летающих в Азербайджан лоукостеров значительно выросло

Число зарубежных лоукостеров, которые выполняют полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку возросло до 15.

Число зарубежных лоукостеров, которые выполняют полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку возросло до 15.

Как передает Report, об этом сообщил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

По его словам, работа по привлечению еще большего количества авиакомпаний для удовлетворения потребностей бюджетных путешественников активно продолжается.

В первой половине 2023 года список авиакомпаний, выполняющих рейсы в бакинский аэропорт, пополнили RedWings, WizzAir Malta, Flyadeal и Air Cairo. Сегодня из Баку лоукостерами можно путешествовать в различные города мира, такие как Анкара, Стамбул, Измир, Дубай, Шарджа, Даммам, Джидда, Эр-Рияд, Абу-Даби, Актау, Тель-Авив, Будапешт, Рим и многие другие.

"Эти данные подтверждают нашу постоянную работу по привлечению новых авиакомпаний и расширению возможностей для пассажиров. С 2019 года количество пассажиров, выбирающих зарубежные низкобюджетные авиакомпании, выросло до 29%. Мы продолжим открывать новые перспективы для бюджетных путешествий и делать Баку еще более доступным и привлекательным туристическим направлением", - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Подчеркивая готовность страны предоставить региональные аэропорты в качестве базовых для иностранных авиакомпаний, Теймур Гасанов отметил, что предпринимаются меры для использования их потенциала. Это способствует открытию новых маршрутов из/в Азербайджан.

По его словам, привлечение новых авиаперевозчиков в международные аэропорты Азербайджана происходит в рамках деятельности пятой и седьмой степени свободы воздуха в стране: "Эти степени предлагают иностранным авиаперевозчикам равные права с азербайджанскими авиакомпаниями и возможность выполнять транзитные рейсы через азербайджанские аэропорты".