Число летающих AZAL-ом в Тбилиси увеличилось на 9%

Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджанские авиалинии (AZAL) перевезли 95 052 пассажира в Грузию.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Агентство гражданской авиации соседней страны.

По данным, это на 8 008 человек или на 9,1% больше, чем в 2017 году. В прошлом году доля национального авиаперевозчика Азербайджана на грузинском рынке составила 2%.

С 1 сентября 2017 года полеты из Баку в столицу Грузии также выполняет бюджетная авиакомпания Buta Airways.

В прошлом году пассажирооборот иностранных авиакомпаний в Грузию составил 4 950 334 человека. По числу пассажиров в первую тройку вошли лоукостер Wizz Air (587 179), Turkish Airlines (559 749) и Грузинские авиалинии (550 831 человек).