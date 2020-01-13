Количество контейнерных поездов по маршруту Китай Европа через Азербайджан в 2019 году выросло на 5%

Число контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа – Китай, следующих через Азербайджан, в 2019 году выросло на 5% – до 3071 единицы.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу "КТЖ – Грузовые перевозки".

"В 2019 году число контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа – Китай, следующих через Азербайджан, по сравнению с 2018 годом выросло на 5% и составило 3071 поезд", – говорится в сообщении.

В 2018 году число контейнерных поездов по указанному маршруту составило 2925 единиц. В сообщении отмечается, что скорость движения поездов в 2019 году увеличилась на 15% – до 1034 км/сутки за счет сокращения стоянки контейнерных поездов в пути следования и времени для смены локомотивных бригад, локомотивов и техосмотра.

В целом в 2019 году по территории Казахстана, согласно предоставленной информации, организован пропуск свыше 5,3 тысяч контейнерных поездов, что на 18% выше уровня 2018 года – 4 486 контейнерных поездов.

Контейнерные поезда из Китая в Европу проходят по маршруту протяженностью 11,5 тысяч км через территорию Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в Прагу (Чехия).

"КТЖ-Грузовые перевозки" – дочерняя организация национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ). Объединяет филиальную сеть, сформированную из отделений дорог и локомотивных депо, осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог Казахстана. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

КТЖ – транспортно-логистическая компания, входит в состав казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая, аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.