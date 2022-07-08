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Число авиарейсов между Азербайджаном и Катаром временно увеличится

Число авиарейсов между Азербайджаном и Катаром временно увеличится Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом Аль Хинзабом.
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 14:50
Число авиарейсов между Азербайджаном и Катаром временно увеличится

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом Аль Хинзабом.

Как сообщает Report, на встрече президента AZAL Джахангира Аскерова и посла Катара в Азербайджане обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества с целью укрепления успешного партнерства в сфере гражданской авиации между двумя странами.

На встрече с послом Джахангир Аскеров выразил удовлетворение относительно успешного развития двустороннего сотрудничества между странами в области гражданской авиации.

По его словам, авиасообщение между Азербайджаном и Катаром играет важную роль в рамках развития экономического сотрудничества и расширения туристического потенциала двух стран.

"Сегодня авиакомпания Qatar Airways выполняет семь рейсов в неделю по направлению Доха-Баку-Доха. Также в период проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года, ожидается увеличение числа еженедельных рейсов авиаперевозчика по данному маршруту", - отметил Джахангир Аскеров.

Посол Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество в сфере гражданской авиации продолжит развиваться и положительно воздействует на укрепление деловых и туристических связей между странами.

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Версия на английском языке Flights between Azerbaijan, Qatar to be temporarily increased
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Qətər arasında aviareyslərin sayı müvəqqəti artırılacaq

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