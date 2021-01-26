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Число авиарейсов Баку-Нахчыван-Баку увеличивается до трех раз в день

Число авиарейсов Баку-Нахчыван-Баку увеличивается до трех раз в день Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении
Инфраструктура
26 января 2021 г. 13:42
Число авиарейсов Баку-Нахчыван-Баку увеличивается до трех раз в день

В соответствие с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 1 февраля Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличивает число рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку до трех раз в день.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Рейсы будут осуществляться согласно следующему графику:

- вылет из Баку в 08:00, 13:40 и 19:20;

- вылет из Нахчывана в 10:50, 16:30 и 22:10.

На борт будут допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19.

По вопросам приобретения авиабилетов по данному направлению просим обращаться в колл-центр авиакомпании через мессенджер WhatsApp по следующим номерам:

- для рейсов Баку-Нахчыван:

WhatsApp: +994 55 204 65 54;

- для рейсов Нахчыван-Баку:

WhatsApp: +994 60 487 30 11.

Авиабилеты также можно будет приобрести в собственных точках продажи авиакомпании, открытие которых планируется 1 февраля.

Согласно утвержденным правилам в период пандемии, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Максимально допустимый вес бесплатной единицы багажа – 23 кг, габариты не должны превышать 158 см в сумме трех измерений.

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Версия на английском языке Flights on route Baku-Nakhchivan-Baku increase to three times per day
Версия на азербайджанском языке Bakı-Naxçıvan aviareyslərinin sayı artırılır ⠀

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