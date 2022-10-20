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Число абонентов "Азерсу" выросло на 4%

Число абонентов "Азерсу" выросло на 4% На 1 октября текущего года ОАО "Азерсу" насчитывало 1 731 949 абонентов, что на 4,1% больше, чем год назад.
Инфраструктура
20 октября 2022 г. 18:00
Число абонентов Азерсу выросло на 4%

На 1 октября текущего года ОАО "Азерсу" насчитывало 1 731 949 абонентов, что на 4,1% больше, чем год назад.

Об этом Report сообщает со ссылкой на акционерное общество.

1 664 114 абонентов или 96,1% относятся к категории население, а 67 835 абонентов или 3,9% - к категории не-население. За отчетный период количество абонентов категории население увеличилось на 4,1 %, а количество абонентов категории не-население – на 5,3%.

Уровень обеспечения счетчиками составляет 88,4% по абонентам категории население и 96% - категории не-население.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu" abunəçilərinin sayını 4 % artırıb

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