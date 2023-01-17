Число абонентов "Азерсу" увеличилось на 4%

На 1 января этого года у ОАО "Азерсу" было 1 748 832 абонента, что на 3,9% больше, чем год назад.

На 1 января этого года у ОАО "Азерсу" было 1 748 832 абонента, что на 3,9% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно данным, 1 679 880 абонентов, или 96,1%, являются абонентами группы населения, 68 952, или 3,9% - абонентами группы ненаселения.

Увеличение количества абонентов в течение года произошло в основном за счет присоединения потребителей к централизованным сетям питьевой и сточной воды в результате реализации новых проектов, регистрации владельцев вновь построенных индивидуальных жилых домов, а также выявления и регистрации случаев незаконного использования услуг питьевой воды и канализации.

В настоящее время 88,8% абонентов, пользующихся услугами питьевой и сточной воды, обеспечены счетчиками. Уровень регистрационного учета составляет 88,6% по абонентам группы населения и 95,6% - группы ненаселения.