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Численность занятых в экономике Азербайджана выросла на 1,5%

Численность занятых в экономике Азербайджана выросла на 1,5% На 1 января текущего года численность наемных работников Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 24,8 тыс. человек или на 1,5% и достигла 1 733,9 тыс. человек, из которых 903,3 тыс. человек заняты в государственном, а
Инфраструктура
10 февраля 2023 г. 15:10
Численность занятых в экономике Азербайджана выросла на 1,5%

На 1 января текущего года численность наемных работников Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 24,8 тыс. человек или на 1,5% и достигла 1 733,9 тыс. человек, из которых 903,3 тыс. человек заняты в государственном, а 830,6 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Из наемных работников 19,3% заняты в сфере образования, 18,7% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, 7,1% - строительства, 6,5% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,5% - профессиональной, научно-технической деятельности, 2% - финансовой и страховой деятельности, 14% - других отраслей экономики.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджана в 2022 году увеличилась на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 839,4 маната.

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Версия на английском языке Number of wageworkers in Azerbaijan's economy increases by 1.5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatında işləyənlərin sayı 1,5 % artıb

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