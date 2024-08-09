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Четыре самолета Air Astana повредил град

Четыре самолета Air Astana повредил град Град повредил четыре самолета авиакомпании Air Astana.
Инфраструктура
9 августа 2024 г. 11:19
Четыре самолета Air Astana повредил град

Град повредил четыре самолета авиакомпании Air Astana.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

По этой причине возможны задержки рейсов.

"На данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града. Инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", - сказано в сообщении.

Авиаперевозчик просит клиентов проверять статус рейса на сайте авиакомпании, перед выездом в аэропорт.

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