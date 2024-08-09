Четыре самолета Air Astana повредил град

Град повредил четыре самолета авиакомпании Air Astana.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.
По этой причине возможны задержки рейсов.
"На данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града. Инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", - сказано в сообщении.
Авиаперевозчик просит клиентов проверять статус рейса на сайте авиакомпании, перед выездом в аэропорт.