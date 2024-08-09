Четыре самолета Air Astana повредил град

Град повредил четыре самолета авиакомпании Air Astana.

Град повредил четыре самолета авиакомпании Air Astana.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

По этой причине возможны задержки рейсов.

"На данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града. Инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", - сказано в сообщении.

Авиаперевозчик просит клиентов проверять статус рейса на сайте авиакомпании, перед выездом в аэропорт.