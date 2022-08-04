Черноморский порт Амасра в Турции принял первый круизный лайнер

Новый пассажирский порт в районе Амасра черноморской провинции Бартын (Турция) принял первый круизный лайнер. На борту судна Astoria Grande, прибывшего из России, находятся 350 пассажиров.

Новый пассажирский порт в районе Амасра черноморской провинции Бартын (Турция) принял первый круизный лайнер. На борту судна Astoria Grande, прибывшего из России, находятся 350 пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, строительство порта оценивается в 78 млн лир и находится на стадии завершения. На сегодняшний день завершены 90% работ. По завершению всех работ порт Амасра станет важным центром круизного туризма. На первом этапе планируется привлечь 55 тыс. туристов, а в долгосрочной перспективе 200 тыс.

Порт будет принимать туристов не только из Италии, Великобритании, Испании, Германии, Болгарии, России и Украины, но и гостей из других европейских стран, прибывающий в Черное море через Дунай.

В ноябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому круизный порт Амасра был объявлен постоянными морскими пограничными воротами, открытыми для международных пассажирских перевозок.