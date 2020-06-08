Через шесть лет переговоров аэропорт Нур-Султана сменил код

С сегодняшнего дня столичный аэропорт Нурсултан Назарбаев официально сменил трехбуквенный код с TSE на NQZ.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, открывая мероприятие, посвященное данному событию, председатель Комитета гражданской авиации мининдустрии Талгат Ластаев отметил, что данная работа по изменению кода проводилась с 2014 года.

«Один из принципов организации ИАТА – код аэропорта присваивается один раз, и он не изменяемый. Был большой переговорный процесс совместно с казахстанскими авиаперевозчиками. Все авиаперевозчики, которые осуществляют полеты в Нур-Султан, единогласно поддерживали эту инициативу. Совместными усилиями в прошлом году был найден подход», – сказал он на пресс-брифинге.

Также он сообщил, что многие страны, в том числе СНГ, имеют аналогичные запросы по изменению кодов. По его словам, в мире есть страны, которые достаточно долго не могут поменять код. В этой связи Комитет гражданской авиации вышел с инициативой поменять резолюцию ИКАО, которая была поддержана.

Таким образом, с сегодняшнего дня во всех багажных бирках, системах бронирования, информационных табло, расписаниях, посадочных талонах уже вводится код NQZ.

Напомним, что решение об изменении кода столичного аэропорта было поддержано 14 октября 2019 года в Варшаве (Польша) на Совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА. Сам же Международный аэропорт Астана был переименован в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в июне 2017 года.