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Чехия и Россия договорились о сохранении числа рейсов между странами

Чехии и России договорились о сохранении количества авиарейсов

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении количества рейсов национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве обеих стран. 

Как передает Report, об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель чешского ведомства Франтишек Емелка.

"До конца лета текущего года будут продолжаться межведомственные переговоры с целью продискутировать рамки дальнейшего сотрудничества", - подчеркнул представитель Минтранса Чехии.

Емелка отметил заинтересованность Чехии в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей во вторник в пассажирских авиаперевозках с РФ. "Мы не хотим допустить дальнейших ограничений в авиасообщении между нашими странами в период отпусков и не желаем доставлять неприятности авиапассажирам", - отметил он.

Ранее Минтранс РФ предложил чешскому Минтрансу перенести окончательное согласование параметров авиасообщения на сентябрь, чтобы "граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона".

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