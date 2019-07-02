Российские авиакомпании приостановили рейсы в Карловы Вары

Низкобюджетная авиакомпания Победа (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также соиюля приостановили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.Рейсы выполнялись по четвергам и воскресеньям, следовательно, рейсы будут приостановлены со следующего четверга 4 июля.Все клиенты оповещаются специалистами колл-центра, авиакомпания вернёт деньги за билеты всем пассажирам."Накануне "Победа" получила требование авиавластей Чехии прекратить полеты из Москвы в Карловы Вары, несмотря на действующие допуски "Победы" на этот маршрут", - отметила собеседница агентства.